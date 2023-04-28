Кореньченков Евгений Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кореньченков Евгений Владимирович

Место рождения

Шумный, Чугуевский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

24.02.1962

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Шумный, Чугуевский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
?.07.1986

Сын: Кореньченков Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1998

Сын: Зарубин Илья Евгеньевич

Мать ребёнка: Зарубина Татьяна Анатольевна

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
Смерть
Неизвестно
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