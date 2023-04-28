Кореньченков Евгений Владимирович
Место рождения
Дата рождения24.02.1962
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.07.1986
Сын: Кореньченков Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1998
Мать ребёнка: Зарубина Татьяна Анатольевна
Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
Смерть
Неизвестно