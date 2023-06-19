(Кочкина) Дария
Место рождения
Дата рожденияС 1810 по 1812 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1810 по 1812 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1830 ст.
Муж: Бельтюков Василий
Рождение ребёнка
24.11.1833 ст.
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Бельтюков Василий
Суходоевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858