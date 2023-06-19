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(Кочкина) Дария

Место рождения

Верхо-Святицкая, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

С 1810 по 1812 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1810 по 1812 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхо-Святицкая, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
28.01.1830 ст.

Муж: Бельтюков Василий

Рождение ребёнка
24.11.1833 ст.

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Бельтюков Василий

Суходоевской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858