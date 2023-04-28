Коленик Марцелия (Марфа) Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коленик Марцелия (Марфа) Денисовна

Место рождения

Святая Воля, Ивацевичский район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коленик Денис

Мать: Коленик Анна

Святая Воля, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Коленик Михей Григорьевич

Отец ребёнка: Коленик Григорий Федорович

Святая Воля, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Коленик Трофим Григорьевич

Отец ребёнка: Коленик Григорий Федорович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Пушило Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Коленик Григорий Федорович

Святая Воля, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головчик Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Коленик Григорий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалевич Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Коленик Григорий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коленик Григорий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коленик Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Коленик Григорий Федорович

Святая Воля, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коленик Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Коленик Григорий Федорович

Смерть
1943
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