Коленик Марцелия (Марфа) Денисовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коленик Денис
Мать: Коленик Анна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Коленик Михей Григорьевич
Отец ребёнка: Коленик Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Коленик Трофим Григорьевич
Отец ребёнка: Коленик Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Пушило Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Коленик Григорий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головчик Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Коленик Григорий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалевич Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Коленик Григорий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коленик Григорий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коленик Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Коленик Григорий Федорович
Смерть
1943