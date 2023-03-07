Рязануова Татьяна Якимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Рязанцов Александр Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Рязанцов Александр Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1905
Причина смерти: от чахотки