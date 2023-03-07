Рязануова Татьяна Якимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязануова Татьяна Якимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1905

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Рязанцов Александр Григорьев

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Рязанцов Александр Григорьев

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанцов Александр Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
1905
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Причина смерти: от чахотки
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