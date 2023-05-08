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Иванова Лариса Тимофеевна
Иванова Лариса Тимофеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.10.1960
Пол
Женский
Отец
Кондратишин Тимофей Степанович
1916 г.р.
Мать
Кондратишина Клавдия Тимофеевна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1960
Отец:
Кондратишин Тимофей Степанович
Мать:
Кондратишина Клавдия Тимофеевна
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