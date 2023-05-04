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Санников Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Санников Иван Васильевич

Мать: Санникова Матрена

Место жительства
После 1817
Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Сын: Санников Епифан Федорович

Мать ребёнка: Санникова Матрена

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Сын: Санников Афанасей Федорович

Мать ребёнка: Санникова Матрена

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Дочь: Василиса Федоровна

Мать ребёнка: Санникова Матрена

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Санникова Матрена

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