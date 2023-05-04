Санников Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Санников Иван Васильевич
Мать: Санникова Матрена
Место жительства
После 1817
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Сын: Санников Епифан Федорович
Мать ребёнка: Санникова Матрена
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Сын: Санников Афанасей Федорович
Мать ребёнка: Санникова Матрена
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Дочь: Василиса Федоровна
Мать ребёнка: Санникова Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Санникова Матрена