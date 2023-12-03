Ефремова (Котомина) Римма Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1949
Дата смерти2020
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1949
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефремова Инна Олеговна
Отец ребёнка: Ефремов Олег Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефремова Нинель Олеговна
Отец ребёнка: Ефремов Олег Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2020