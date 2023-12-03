Ефремова (Котомина) Римма Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова (Котомина) Римма Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1949

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1949 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1949

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефремова Инна Олеговна

Отец ребёнка: Ефремов Олег Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефремова Нинель Олеговна

Отец ребёнка: Ефремов Олег Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Олег Тихонович

Смерть
2020

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