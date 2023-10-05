Зыбин Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыбин Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыбина Елена Ивановна

Мать ребёнка: Новикова Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыбина Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Новикова Валентина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Валентина Григорьевна

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