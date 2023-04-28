Гондурова (Рязанова) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гондурова (Рязанова) Ирина Николаевна

Место рождения

Муром, округ Муром, Владимирская область

Дата рождения

14.03.1982

Пол

Женский

Отец

1950 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1982

Отец: Гондуров Николай Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
16.06.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
01.10.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Муром, округ Муром, Владимирская область
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