Ольков Тарас Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: Ольков Семен
Рождение ребёнка
1682
Мать ребёнка: Олкова Ульяна
Рождение ребёнка
1685
Сын: Олков Яков Тарасович
Мать ребёнка: Олкова Ульяна
Рождение ребёнка
1690
Мать ребёнка: Олкова Ульяна
Рождение ребёнка
1697
Мать ребёнка: Олкова Ульяна
Рождение ребёнка
1701
Мать ребёнка: Олкова Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Олкова Ульяна
Смерть
Неизвестно