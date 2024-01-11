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Ольков Тарас Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: Ольков Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1682

Сын: Олков Степан Тарасович

Мать ребёнка: Олкова Ульяна

Рождение ребёнка
1685

Сын: Олков Яков Тарасович

Мать ребёнка: Олкова Ульяна

Рождение ребёнка
1690

Сын: Олков Михайло Тарасович

Мать ребёнка: Олкова Ульяна

Рождение ребёнка
1697

Сын: Олков Афонасей Тарасович

Мать ребёнка: Олкова Ульяна

Рождение ребёнка
1701

Сын: Олков Касьян Тарасович

Мать ребёнка: Олкова Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олков Василий Тарасович

Мать ребёнка: Олкова Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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