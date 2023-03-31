Мымрина (Самолетова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мымрина (Самолетова) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Самолетов Иван Павлович

Мать: Кудрявцева Вера Ивановна

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