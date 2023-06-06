Ягодкин Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягодкин Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Ягодкин Аркадий Федорович

Мать ребёнка: ??

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ягодкин Федор Федорович

Мать ребёнка: ??

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ягодкин Николай Федорович

Мать ребёнка: ??

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Федоровна

Мать ребёнка: ??

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: ??

Смерть
Неизвестно