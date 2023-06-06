Ягодкин Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Ягодкин Аркадий Федорович
Мать ребёнка: ??
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ??
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ягодкин Николай Федорович
Мать ребёнка: ??
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Федоровна
Мать ребёнка: ??
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: ??
Смерть
Неизвестно