Яна (Узкова) Агафея Герасимовна
Место рождения
Дата рожденияПосле 01.01.1693
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1719
Дочь: Праскевья Ивановна
Отец ребёнка: Яна Иван Иванович
Рождение ребёнка
После 01.01.1724
Сын: Яна Лавер Иванович
Отец ребёнка: Яна Иван Иванович
Рождение ребёнка
После 01.01.1735
Сын: Яна Захар Иванович
Отец ребёнка: Яна Иван Иванович