Яна (Узкова) Агафея Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яна (Узкова) Агафея Герасимовна

Место рождения

Глазок, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

После 01.01.1693

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Глазок, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1719

Дочь: Праскевья Ивановна

Отец ребёнка: Яна Иван Иванович

Рождение ребёнка
После 01.01.1724

Сын: Яна Лавер Иванович

Отец ребёнка: Яна Иван Иванович

Рождение ребёнка
После 01.01.1735

Сын: Яна Захар Иванович

Отец ребёнка: Яна Иван Иванович

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