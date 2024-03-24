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Фещенко Иван Сергеевич
Фещенко Иван Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.08.1922
Пол
Мужской
Отец
Фещенко Сергей Павлович
1895 г.р.
Мать
Фещенко (Егоренко) Александра Андреевна
1897 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1922
Отец:
Фещенко Сергей Павлович
Мать:
Фещенко Александра Андреевна
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