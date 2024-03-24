Фещенко Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фещенко Иван Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1922

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1922

Отец: Фещенко Сергей Павлович

Мать: Фещенко Александра Андреевна

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