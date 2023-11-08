Симаков Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти06.06.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симаков Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Симакова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Симакова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Симакова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симаков Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Симакова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симаков Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Симакова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Симакова ?
Смерть
06.06.1945