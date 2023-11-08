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Симаков Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

06.06.1945

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симаков Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Симакова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Симакова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Симакова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симаков Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Симакова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симаков Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Симакова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симакова ?

Смерть
06.06.1945

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