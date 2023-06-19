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Миронов Михаил Николаевич(Георгиевич)

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Место рождения

Атрать, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

12.02.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1912

Отец: Миронов Георгий(Егор) Даниилович

Мать: Миронова Екатерина Степановна

Атрать, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1933

Сын: Миронов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Михайловна

Атрать, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Потапова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Михайловна

Атрать, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.09.1938

Дочь: Россейкина Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Михайловна

Атрать, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1941

Сын: Миронов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Михайловна

Атрать, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Богданова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Михайловна

Атрать, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Кайманова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Михайловна

Атрать, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно