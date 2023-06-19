Миронов Михаил Николаевич(Георгиевич)
Место рождения
Дата рождения12.02.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1912
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Потапова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
16.09.1938
Дочь: Россейкина Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Миронов Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Богданова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Кайманова Нина Михайловна
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Михайловна
Смерть
Неизвестно