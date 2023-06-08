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Земеров Ларион Видонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Земеров Видон Васильевич

Мать: Земерова Пелагея

Раскулачивание
15.12.1930
Лишение избирательных прав Основание:Частные торговцы и перекупщики. Архив: ГКУСО "Центр документации общественных организаций Свердловской области" Фонд: 238 ->Опись: 1 Архив: ГКУСО "Центр документац... Показать все
Смерть
Неизвестно