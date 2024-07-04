(Зайцева) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зайцева) Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Николай Гаврилович

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Николай Гаврилович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Николай Гаврилович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

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