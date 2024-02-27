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Бобылев Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобылева (Мяотц) Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Венкова (Бобылева) Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Бобылева (Мяотц) Александра Яковлевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.05.1927

Дочь: Дутко (Бобылева) Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Бобылева (Мяотц) Александра Яковлевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1944

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