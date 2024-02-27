Бобылев Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Венкова (Бобылева) Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Бобылева (Мяотц) Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
19.05.1927
Дочь: Дутко (Бобылева) Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Бобылева (Мяотц) Александра Яковлевна
Смерть
1944