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Куликова Прасковья Лаврентьевна

Место рождения

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.11.1903 ст.

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Куликов Василий Степанович

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Куликов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Куликов Василий Степанович

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Василий Степанович

Смерть
После 1917
Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
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