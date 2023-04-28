Куликова Прасковья Лаврентьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1903 ст.
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Куликов Василий Степанович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Куликов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Куликов Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917