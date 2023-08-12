Закаулова Дмитриева Наталья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закаулова Дмитриева Наталья Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1961

Пол

Женский

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1961

Отец: Дмитриев Савелий Павлович

Мать: Дмитриева Молокова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
10.05.1979

Сын: Бреев Евгений Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.03.1986

Сын: Закаулов Николай Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Закаулов Александр Николаевич