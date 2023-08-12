Закаулова Дмитриева Наталья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1961
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1961
Рождение ребёнка
10.05.1979
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.03.1986
Сын: Закаулов Николай Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Закаулов Александр Николаевич