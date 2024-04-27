Меснянкин Григорий Иванович
Место рожденияТяжин
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Меснянкин Иван
Мать: не указана
Тяжин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меснянкина Лидия Григорьевна
Мать ребёнка: Меснянкина Татьяна
Тяжин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меснянкин Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Меснянкина Татьяна
Тяжин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меснянкина Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Меснянкина Татьяна
Тяжин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меснянкина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меснянкина Татьяна
Награда
Неизвестно
Медаль «За отвагу»
Смерть
Неизвестно