Меснянкин Григорий Иванович 1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Меснянкин Григорий Иванович

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Место рождения

Тяжин

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Меснянкин Иван

Мать: не указана

Тяжин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меснянкина Лидия Григорьевна

Мать ребёнка: Меснянкина Татьяна

Тяжин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меснянкин Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Меснянкина Татьяна

Тяжин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меснянкина Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Меснянкина Татьяна

Тяжин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меснянкина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меснянкина Татьяна

Награда
Неизвестно
Медаль «За отвагу»
Смерть
Неизвестно

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