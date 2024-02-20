Остапенко Корней Петрович
Место рожденияРоссия Область Войска Донского Миусского окр.,сл.Мартыновка ( Крепостной помещика штабс-ротмистра Дмитрия Алексеевича Мартынова
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1815
Отец: Остапенко Петр Прокопьевич
Мать: Остапенко Мария
Россия Область Войска Донского Миусского окр.,сл.Мартыновка ( Крепостной помещика штабс-ротмистра Дмитрия Алексеевича Мартынова
Ревизская сказка 1850г сл.Мартыновки ,ГАРО , Ф - 301-24-778 лист-179об,180,зап-54
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Вера Корнеевна
Мать ребёнка: Остапенко Анна Григорьевна
Россия Область Войска Донского Миусского окр.,сл.Мартыновка ( Крепостной помещика штабс-ротмистра Дмитрия Алексеевича Мартынова
Ревизская сказка 1850г сл.Мартыновки ,ГАРО , Ф - 301-24-778 лист-179об,180,зап-54
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Матрена Корнеевна
Мать ребёнка: Остапенко Анна Григорьевна
Россия Область Войска Донского Миусского окр.,сл.Мартыновка ( Крепостной помещика штабс-ротмистра Дмитрия Алексеевича Мартынова
Ревизская сказка 1850г сл.Мартыновки ,ГАРО , Ф - 301-24-778 лист-179об,180,зап-54
Рождение ребёнка
1845
Сын: Остапенко Никита Корнеевич
Мать ребёнка: Остапенко Анна Григорьевна
Россия Область Войска Донского Миусского окр.,сл.Мартыновка ( Крепостной помещика штабс-ротмистра Дмитрия Алексеевича Мартынова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Остапенко Андрей Корнеевич
Мать ребёнка: Остапенко Анна Григорьевна
Россия Область Войска Донского Миусского окр.,сл.Мартыновка ( Крепостной помещика штабс-ротмистра Дмитрия Алексеевича Мартынова
Ревизская сказка 1850г сл.Мартыновки ,ГАРО , Ф - 301-24-778 лист-179об,180,зап-54
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно