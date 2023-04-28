Енговатов Карп Прокопьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Енговатов Прокопий Абрамов
Мать: Енговатова Ефросинья
Бракосочетание
03.02.1824 ст.
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Енговатова Аксинья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: Енговатова Аксинья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1841
Мать ребёнка: Енговатова Аксинья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Енговатова Авдотья Карпова
Мать ребёнка: Енговатова Аксинья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1848
Мать ребёнка: Енговатова Аксинья Петрова
Смерть
1850