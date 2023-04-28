Енговатов Карп Прокопьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Енговатов Карп Прокопьев

Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Енговатов Прокопий Абрамов

Мать: Енговатова Ефросинья

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
03.02.1824 ст.

Жена: Енговатова Аксинья Петрова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Енговатов Яков Карпов

Мать ребёнка: Енговатова Аксинья Петрова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Енговатов Иван Карпов

Мать ребёнка: Енговатова Аксинья Петрова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Енговатов Павел Карпов

Мать ребёнка: Енговатова Аксинья Петрова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Енговатова Авдотья Карпова

Мать ребёнка: Енговатова Аксинья Петрова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Енговатов Дмитрий Карпов

Мать ребёнка: Енговатова Аксинья Петрова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1850
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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