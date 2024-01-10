(Неер) Лидия Лоренсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Неер) Лидия Лоренсовна

(Неер) Лидия Лоренсовна

Место рождения

село Фрайденталь Белявский р-н Одесская обл.

Дата рождения

24.04.1889

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

село Фрайденталь Белявский р-н Одесская обл.
Рождение ребёнка
1912

Сын: Остер Христиан Христианович

Отец ребёнка: Остер Христиан Данилович

село Фрайденталь Белявский р-н Одесская обл.
Рождение ребёнка
25.07.1923

Дочь: Мина Христиановна

Отец ребёнка: Остер Христиан Данилович

с.Фрайденталь Белявский р-н Одесская обл.
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Лидия Христиановна

Отец ребёнка: Остер Христиан Данилович

село Фрайденталь Белявский р-н Одесская обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close