(Неер) Лидия Лоренсовна
Место рождениясело Фрайденталь Белявский р-н Одесская обл.
Дата рождения24.04.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
село Фрайденталь Белявский р-н Одесская обл.
Рождение ребёнка
1912
Сын: Остер Христиан Христианович
Отец ребёнка: Остер Христиан Данилович
село Фрайденталь Белявский р-н Одесская обл.
Рождение ребёнка
25.07.1923
Дочь: Мина Христиановна
Отец ребёнка: Остер Христиан Данилович
с.Фрайденталь Белявский р-н Одесская обл.
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Лидия Христиановна
Отец ребёнка: Остер Христиан Данилович
село Фрайденталь Белявский р-н Одесская обл.