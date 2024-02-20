Тарасовский Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1959
Сын: Тарасовский Валентин Васильевич
Мать ребёнка: Тарасовская Галина Васильевна
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Латышева Елена Васильевна
Мать ребёнка: Тарасовская Галина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Киргоды, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область