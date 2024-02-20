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Тарасовский Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Пол

Мужской

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Сын: Тарасовский Валентин Васильевич

Мать ребёнка: Тарасовская Галина Васильевна

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Латышева Елена Васильевна

Мать ребёнка: Тарасовская Галина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасовская Галина Васильевна

Киргоды, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
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