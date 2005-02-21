Шеломов Бронислав Павлович
Место рождения
Дата рождения25.11.1934
Дата смерти21.02.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1934
Рождение ребёнка
29.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.06.1959
Сын: Шеломов Алексей Брониславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.01.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
21.02.2005
Искитим, город Искитим, Новосибирская область