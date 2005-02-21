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Шеломов Бронислав Павлович

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Место рождения

Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область

Дата рождения

25.11.1934

Дата смерти

21.02.2005

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

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1959 г.р.
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Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1934

Отец: Шеломов Павел Ксенофонтович

Мать: Шеломова Лидия Ивановна

Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.06.1959

Сын: Шеломов Алексей Брониславович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.02.2005
Искитим, город Искитим, Новосибирская область