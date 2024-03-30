Валова Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валова Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1972

Пол

Женский

Отец

Мать

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1994 г.р.

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1972

Отец: Емельянов Николай

Мать: Емельянова Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
31.12.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валов Сергей Серафимович

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.10.1994

Дочь: Валова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Валов Сергей Серафимович

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