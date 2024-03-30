Валова Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1972
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1972
Отец: Емельянов Николай
Рождение ребёнка
31.12.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валов Сергей Серафимович
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.10.1994
Дочь: Валова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Валов Сергей Серафимович