Иванов Никифор Васильевич
Место рождениядеревня Ченыкаевка, Вязовской волости, Саратовского уезда
Дата рождения25.06.1897
Дата смерти24.07.1967
ПолМужской
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.06.1897
Отец: Волков Василий Андреевич
Мать: Иванова Анна Федорова
деревня Ченыкаевка, Вязовской волости, Саратовского уезда
Рождение ребёнка
08.03.1936
Дочь: Иванова Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Китаева Елизавета Николаевна
Ченыкаевка, Татищевский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
24.07.1967