Иванов Никифор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Никифор Васильевич

Иванов Никифор Васильевич

avatar

Место рождения

деревня Ченыкаевка, Вязовской волости, Саратовского уезда

Дата рождения

25.06.1897

Дата смерти

24.07.1967

Пол

Мужской

Добавил:

сч
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1897

Отец: Волков Василий Андреевич

Мать: Иванова Анна Федорова

деревня Ченыкаевка, Вязовской волости, Саратовского уезда
Рождение ребёнка
08.03.1936

Дочь: Иванова Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Китаева Елизавета Николаевна

Ченыкаевка, Татищевский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
24.07.1967
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close