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Бабин Устин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1732 ст.

Дата смерти

После 1812 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1778 г.р.

Добавил:

МО
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Место
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Рождение
Вычислено 1732 ст.

Отец: Бабин ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.

Сын: Бабин Аким Устинович

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
1812 ст.
Пелагиада, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
80 лет Исповедные росписи Ставропольского уезда за 1808-1813 гг. ( с.Донская балка, Новомосковское, Петровское, Пелагиада, Безопасное, Медвежье, Летницкое, Новоегарлыцкое, Среднеегорлыцкое, Преградно... Показать все
Смерть
После 1812 ст.
Пелагиада, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край

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