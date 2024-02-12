Бабин Устин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1732 ст.
Дата смертиПосле 1812 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1732 ст.
Отец: Бабин ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.
Сын: Бабин Аким Устинович
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
1812 ст.
80 лет Исповедные росписи Ставропольского уезда за 1808-1813 гг. ( с.Донская балка, Новомосковское, Петровское, Пелагиада, Безопасное, Медвежье, Летницкое, Новоегарлыцкое, Среднеегорлыцкое, Преградно... Показать все
Смерть
После 1812 ст.