Суслов Андрей Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Суслов Алексей Никитин
Мать: Суслова Мария Тимофеева
Бракосочетание
18.01.1876
Жена: Суслова Анна Павлова
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
М. 26 Ж. 19
Рождение ребёнка
18.03.1877
Дочь: Дарья Андреева
Мать ребёнка: Суслова Анна Павлова
Смерть
Неизвестно