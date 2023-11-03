Суслов Андрей Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслов Андрей Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Суслов Алексей Никитин

Мать: Суслова Мария Тимофеева

Бракосочетание
18.01.1876

Жена: Суслова Анна Павлова

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
М. 26 Ж. 19
Рождение ребёнка
18.03.1877

Дочь: Дарья Андреева

Мать ребёнка: Суслова Анна Павлова

Смерть
Неизвестно
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