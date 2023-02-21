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Захар Филиппов

Место рождения

д. Ереминская (Шуйский погост, Петрозаводский уезд)

Дата рождения

Вычислено 1692 ст.

Дата смерти

Вычислено 1773 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1733 г.р.
Вычислено 1751 г.р.
Вычислено 1752 г.р.

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1692 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Ереминская (Шуйский погост, Петрозаводский уезд)
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.

Сын: Ульян Захаров

Мать ребёнка: не указана

д. Ереминская (Шуйский погост, Петрозаводский уезд)
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.

Дочь: Василиса Захарова

Мать ребёнка: не указана

д. Ереминская (Шуйский погост, Петрозаводский уезд)
Рождение ребёнка
Вычислено 1752 ст.

Дочь: Акулина Захарова

Мать ребёнка: не указана

д. Ереминская (Шуйский погост, Петрозаводский уезд)
Смерть
Вычислено 1773 ст.
д. Ереминская (Шуйский погост, Петрозаводский уезд)
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