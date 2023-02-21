Захар Филиппов
Место рожденияд. Ереминская (Шуйский погост, Петрозаводский уезд)
Дата рожденияВычислено 1692 ст.
Дата смертиВычислено 1773 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1692 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Ереминская (Шуйский погост, Петрозаводский уезд)
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.
Сын: Ульян Захаров
Мать ребёнка: не указана
д. Ереминская (Шуйский погост, Петрозаводский уезд)
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.
Дочь: Василиса Захарова
Мать ребёнка: не указана
д. Ереминская (Шуйский погост, Петрозаводский уезд)
Рождение ребёнка
Вычислено 1752 ст.
Дочь: Акулина Захарова
Мать ребёнка: не указана
д. Ереминская (Шуйский погост, Петрозаводский уезд)
Смерть
Вычислено 1773 ст.
д. Ереминская (Шуйский погост, Петрозаводский уезд)