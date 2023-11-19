Аксинья (Ксения) Минеева (Иванова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья (Ксения) Минеева (Иванова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1842 ст.

Сын: Рябцев Василий Спиридонов

Отец ребёнка: Рябцев Спиридон Гаврилов

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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