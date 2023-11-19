Аксинья (Ксения) Минеева (Иванова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1842 ст.
Сын: Рябцев Василий Спиридонов
Отец ребёнка: Рябцев Спиридон Гаврилов
Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно