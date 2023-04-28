Серебрякова (Коркина) Мария Корниловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коркин Корнил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1896
Дочь: Тараборина Минадора Ивановна
Отец ребёнка: Серебряков Иван Стефанович
Рождение ребёнка
13.10.1902
Сын: Серебряков Андрей Иванович
Отец ребёнка: Серебряков Иван Стефанович
НА РТ Мензелинский уезд село Александровская Слобода, Александро-Невская церковь/1902 г. Метрические книги (Ф. 4, о. 166, д. 198), запись 26М
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебряков Владимир
Отец ребёнка: Серебряков Иван Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебряков Павел
Отец ребёнка: Серебряков Иван Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебряков Пётр
Отец ребёнка: Серебряков Иван Стефанович
Смерть
Неизвестно