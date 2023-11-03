Швецов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Швецов Клим
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1778
Жена: Швецова Марфа Степанова
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
07.02.1785
Дочь: Мариамна Иванова
Мать ребёнка: Швецова Марфа Степанова
Смерть
Неизвестно