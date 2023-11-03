Швецов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШвецов Иван

Швецов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Швецов Клим

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1778

Жена: Швецова Марфа Степанова

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
07.02.1785

Дочь: Мариамна Иванова

Мать ребёнка: Швецова Марфа Степанова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close