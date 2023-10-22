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Юркова Ольга Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1978

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1978

Отец: Юрков Максим Павлович

Мать: Юркова Татьяна Афанасьевна

Рождение ребёнка
18.10.2003

Сын: Тараненко Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Тараненко Дмитрий Викторович

Рождение ребёнка
30.03.2010

Сын: Тараненко Ярослав Дмитриевич

Отец ребёнка: Тараненко Дмитрий Викторович

Рождение ребёнка
04.06.2019

Сын: Тараненко Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Тараненко Дмитрий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тараненко Дмитрий Викторович

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