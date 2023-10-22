Юркова Ольга Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1978
Отец: Юрков Максим Павлович
Рождение ребёнка
18.10.2003
Сын: Тараненко Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Тараненко Дмитрий Викторович
Рождение ребёнка
30.03.2010
Сын: Тараненко Ярослав Дмитриевич
Отец ребёнка: Тараненко Дмитрий Викторович
Рождение ребёнка
04.06.2019
Сын: Тараненко Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Тараненко Дмитрий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно