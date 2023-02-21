Фамилии Нет Линия Грибовы Феврония Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1847 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873 ст.
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Грибовы Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
02.04.1877 ст.
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Грибовы Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
01.03.1882 ст.
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Грибовы Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
14.11.1884 ст.
Дочь: Параскева Петровна
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Грибовы Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
04.06.1888 ст.
Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Грибовы Петр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно