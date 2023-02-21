Фамилии Нет Линия Грибовы Феврония Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фамилии Нет Линия Грибовы Феврония Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873 ст.

Сын: Грибов Федор Петрович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Грибовы Петр Григорьевич

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.04.1877 ст.

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Грибовы Петр Григорьевич

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.03.1882 ст.

Сын: Грибов Герасим Петрович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Грибовы Петр Григорьевич

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.11.1884 ст.

Дочь: Параскева Петровна

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Грибовы Петр Григорьевич

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.06.1888 ст.

Сын: Заутин Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Фамилии Нет Линия Грибовы Петр Григорьевич

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фамилии Нет Линия Грибовы Петр Григорьевич

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