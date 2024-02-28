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Корякин Виктор Епифанович

Место рождения

Шелаево, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корякин Епифан Прокофьевич

Мать: Корякина Анна Николаевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
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