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Корякин Виктор Епифанович
Корякин Виктор Епифанович
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Древо
Место рождения
Шелаево
, Валуйский, Белгородская область
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Корякин Епифан Прокофьевич
1918 г.р.
Мать
Корякина (Рощупкина) Анна Николаевна
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Корякин Епифан Прокофьевич
Мать:
Корякина Анна Николаевна
Шелаево
, Валуйский, Белгородская область
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