Парамонов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонов Владимир Александрович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

26.05.1930

Дата смерти

19.09.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
19.09.2008
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