Парамонов Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения26.05.1930
Дата смерти19.09.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
19.09.2008