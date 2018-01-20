Голосова (Михайлова) Елена Филипповна
Место рождения
Дата рождения25.07.1945
Дата смерти20.01.2018
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1945
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.09.1967
Сын: Голосов Филипп Александрович
Отец ребёнка: Голосов Александр Афанасьевич
Рождение ребёнка
21.08.1974
Дочь: Голосова Мария Александровна
Отец ребёнка: Голосов Александр Афанасьевич
Смерть
20.01.2018