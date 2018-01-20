Голосова (Михайлова) Елена Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голосова (Михайлова) Елена Филипповна

Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

25.07.1945

Дата смерти

20.01.2018

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1945

Отец: Михайлов Филипп Степанович

Мать: Михайлова (Березина) Софья Григорьевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голосов Александр Афанасьевич

Рождение ребёнка
26.09.1967

Сын: Голосов Филипп Александрович

Отец ребёнка: Голосов Александр Афанасьевич

Рождение ребёнка
21.08.1974

Дочь: Голосова Мария Александровна

Отец ребёнка: Голосов Александр Афанасьевич

Смерть
20.01.2018
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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