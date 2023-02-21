Никишин Калентий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1888
Дочь: Анна Калентьевна
Мать ребёнка: Никишина Ксения Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно