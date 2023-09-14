Марья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Никитин Иван Аристархович

Отец ребёнка: Никитин Аристарх

Рождение ребёнка
1875

Сын: Никитин Игнатий Аристархович

Отец ребёнка: Никитин Аристарх

Рождение ребёнка
1879

Сын: Никитин Федор Аристархович

Отец ребёнка: Никитин Аристарх

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Александра Аристарховна

Отец ребёнка: Никитин Аристарх

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Аристарх

Место жительства
Неизвестно
Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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