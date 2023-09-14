Марья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Никитин Иван Аристархович
Отец ребёнка: Никитин Аристарх
Рождение ребёнка
1875
Сын: Никитин Игнатий Аристархович
Отец ребёнка: Никитин Аристарх
Рождение ребёнка
1879
Сын: Никитин Федор Аристархович
Отец ребёнка: Никитин Аристарх
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Александра Аристарховна
Отец ребёнка: Никитин Аристарх
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никитин Аристарх
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно