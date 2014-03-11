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Коршикова Кира Александровна
Коршикова Кира Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.03.2014
Пол
Женский
Отец
Коршиков Александр Александрович
1970 г.р.
Мать
Коршикова (Белошицкая) Виктория Андреевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.2014
Отец:
Коршиков Александр Александрович
Мать:
Коршикова Виктория Андреевна
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