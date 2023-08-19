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Гальцов Архип Иванович

Место рождения

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

18.02.1876

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1876

Отец: Гальцов Иван Николаевич

Мать: Гальцова Соломония Афиногеновна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно