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Гальцов Архип Иванович
Гальцов Архип Иванович
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Место рождения
Старый Курлак
, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Дата рождения
18.02.1876
Пол
Мужской
Отец
Гальцов Иван Николаевич
Мать
Гальцова (Подлесных) Соломония Афиногеновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
18.02.1876
Отец:
Гальцов Иван Николаевич
Мать:
Гальцова Соломония Афиногеновна
Старый Курлак
, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Работа или профессия
Неизвестно
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