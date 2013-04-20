Легенкин Анатолий Федосеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легенкин Анатолий Федосеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1942 и 1943

Дата смерти

20.04.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1942 и 1943

Отец: Легенкин Федосей Данилов

Мать: Легенкина Анна Власовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Обнинск
Смерть
20.04.2013
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