Легенкин Анатолий Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1942 и 1943
Дата смерти20.04.2013
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1942 и 1943
Отец: Легенкин Федосей Данилов
Мать: Легенкина Анна Власовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Обнинск
Смерть
20.04.2013