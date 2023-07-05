Кашкарова (Иванова) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашкарова (Иванова) Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Кашкаров Алексей Петрович

Отец ребёнка: Кашкаров Петр Иларионович

Рождение ребёнка
10.01.1877

Сын: Кашкаров Павел Петрович

Отец ребёнка: Кашкаров Петр Иларионович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно