Кашкарова (Иванова) Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Кашкаров Алексей Петрович
Отец ребёнка: Кашкаров Петр Иларионович
Рождение ребёнка
10.01.1877
Отец ребёнка: Кашкаров Петр Иларионович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно