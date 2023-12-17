Вера (Гагкаева/Кокова) Буаза Чехоева (Гагкаева/Кокова) /
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Плиева Екатерина Давыдовна
Отец ребёнка: Чехоев Давыд
Рождение ребёнка
1916 ст.
Сын: Гагкаев Сослан Состикович
Отец ребёнка: Гагкаев Состик Агубечирович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чехоев Давыд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно