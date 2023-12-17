Вера (Гагкаева/Кокова) Буаза Чехоева (Гагкаева/Кокова) / — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера (Гагкаева/Кокова) Буаза Чехоева (Гагкаева/Кокова) /

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Плиева Екатерина Давыдовна

Отец ребёнка: Чехоев Давыд

Рождение ребёнка
1916 ст.

Сын: Гагкаев Сослан Состикович

Отец ребёнка: Гагкаев Состик Агубечирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чехоев Давыд

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагкаев Состик Агубечирович

Смерть
Неизвестно
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