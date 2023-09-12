Санинская Павлина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСанинская Павлина Ивановна

Санинская Павлина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Санинский Федор Иванович

Отец ребёнка: Санинский Иван (Иоанн) Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Санинская Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Санинский Иван (Иоанн) Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санинский Иван (Иоанн) Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close