Черток ((Сауловна) Иценова) Сарра Сауловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерток ((Сауловна) Иценова) Сарра Сауловна

Черток ((Сауловна) Иценова) Сарра Сауловна

Место рождения

с. Листвянка

Дата рождения

02.02.1889

Дата смерти

07.09.1975

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1889

Отец: Иценов Саул Бениаминович

Мать: Иценова Хава Давидовна

с. Листвянка
Бракосочетание
21.02.1906

Муж: Черток Аарон Давидович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Венная записка 200 золотых (50 руб.) Свидетели были: иркутские мещане З.А. Эпштейн и Я. Ферштер
Рождение ребёнка
24.12.1906

Сын: Черток Михаил Ааронович

Отец ребёнка: Черток Аарон Давидович

с. Усть-Кут
Рождение ребёнка
07.09.1908

Дочь: Gorovatskey Фрида

Отец ребёнка: Черток Аарон Давидович

с. Усть-Кут
Рождение ребёнка
19.01.1910

Сын: Черток Александр

Отец ребёнка: Черток Аарон Давидович

с. Усть-Кут
Рождение ребёнка
04.05.1912

Дочь: Рудкевич Минна-Тауба

Отец ребёнка: Черток Аарон Давидович

с. Усть-Кут
Рождение ребёнка
30.11.1913

Дочь: Соловьев Елизавета Аароновна

Отец ребёнка: Черток Аарон Давидович

с. Усть-Кут
Смерть
07.09.1975
г. Рига
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close