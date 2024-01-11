Черток ((Сауловна) Иценова) Сарра Сауловна
Место рожденияс. Листвянка
Дата рождения02.02.1889
Дата смерти07.09.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
02.02.1889
Отец: Иценов Саул Бениаминович
Мать: Иценова Хава Давидовна
с. Листвянка
Бракосочетание
21.02.1906
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Венная записка 200 золотых (50 руб.) Свидетели были: иркутские мещане З.А. Эпштейн и Я. Ферштер
Рождение ребёнка
24.12.1906
Отец ребёнка: Черток Аарон Давидович
с. Усть-Кут
Рождение ребёнка
07.09.1908
Дочь: Gorovatskey Фрида
Отец ребёнка: Черток Аарон Давидович
с. Усть-Кут
Рождение ребёнка
19.01.1910
Сын: Черток Александр
Отец ребёнка: Черток Аарон Давидович
с. Усть-Кут
Рождение ребёнка
04.05.1912
Дочь: Рудкевич Минна-Тауба
Отец ребёнка: Черток Аарон Давидович
с. Усть-Кут
Рождение ребёнка
30.11.1913
Дочь: Соловьев Елизавета Аароновна
Отец ребёнка: Черток Аарон Давидович
с. Усть-Кут
Смерть
07.09.1975
г. Рига