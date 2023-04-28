Тукиш (Ясюкевич) Ядвига Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тукиш (Ясюкевич) Ядвига Ивановна

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Место рождения

Дагда, Krāslavas novads

Дата рождения

30.06.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1920

Отец: Ясюкевич Иван Викентьевич

Мать: Ясюкевич Эмилия Антоновна

Дагда, Krāslavas novads
Бракосочетание
До 14.11.1943

Муж: Тукиш Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нелли

Отец ребёнка: Тукиш Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тукиш Янис

Отец ребёнка: Тукиш Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Тукиш Петр

Смерть
Неизвестно
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