Тукиш (Ясюкевич) Ядвига Ивановна
Место рождения
Дата рождения30.06.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1920
Бракосочетание
До 14.11.1943
Муж: Тукиш Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нелли
Отец ребёнка: Тукиш Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тукиш Янис
Отец ребёнка: Тукиш Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Тукиш Петр
Смерть
Неизвестно